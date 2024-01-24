Повышение температуры ожидается в начале февраля, поделилась эксперт.

Погода в Украине в ближайшее время будет меняться - в конце января ожидается похолодание, а через несколько дней снова потеплеет.

Об изменении погоды предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Эксперт отметила, что потеплеть в Украине должно в первые дни последнего месяца зимы. "В ближайшие дни в Украине преимущественно тепло и с осадками, с 28-го января ожидается похолодание, а со 2-го февраля - снова потепление", - говорится в сообщении эксперта.

Диденко добавила, что самая теплая погода завтра, 25 января, ожидается на юге нашего государства - там прогнозируется днем от +2 до +7 градусов. "Что ночью, что днем будет крутиться во всех областях около нуля. Разве что исключения: ... ближайшей ночью еще поморозит в восточных областях, -3...-6 градусов", - поделилась она и подчеркнула, что почти везде в четверг ожидаются снег и дождь.

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Погода завтра в Киеве спрогнозирована неблагоприятная - возможен порывистый западный ветер, мокрый снег и дождь, ожидается ухудшение видимости на дорогах. В ночное время в столице Украины может быть около 0 градусов, а в дневное - от +1 до +3.

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Ранее Наталья Диденко сообщала, что незначительное похолодание в Украину придет с 27 января.

24 января в Украинском гидрометцентре предупредили, что завтра в Киевской области ожидается аномальная погода - спрогнозирована плюсовая температура воздуха. Синоптики также предупредили, что возможно налипание мокрого снега, а на дорогах ожидается гололедица.

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