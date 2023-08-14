Температура в отдельных районах Украины снова будет подниматься до невыносимых показателей.

В ближайшую неделю в Украине ожидается солнечная и жаркая погода, почти без осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, до конца второй декады августа над Восточной Европой будет преобладать малоподвижная область повышенного атмосферного давления.

"Вследствие господства антициклональной циркуляции, а также поступления сухого и теплого воздуха из среднеазиатских районов, осадков в течение недели не предвидится", - объясняет синоптик.

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По его данным, исключением станет западный регион, где неустойчивая воздушная масса и особенности местности будут способствовать выпадению кратковременных дождей преимущественно в дневное время.

"Температурный фон в Украине будет медленно, но уверенно повышаться и после 15 августа дневные температуры достигнут в большинстве областей отметки +35 °С, а в южной половине традиционно еще выше - вплоть до +37...+38 °С (за исключением прибрежных районов вдоль Азовского и Черного морей)", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 14 августа

Сегодня, по данным синоптика, на территории всей Украины ожидается комфортная солнечная и сухая погода со слабым ветром. Температура воздуха в дневное время составит +28...+33 °С. В южной половине воздух прогреется до +30. ..+35°С.

Погода 15 августа

Во вторник, по прогнозу Игоря Кибальчича, антициклональный характер циркуляции обеспечит по всей стране сухую и солнечную погоду, однако температурный фон начнет расти. Ночью ожидается +16 ... +21 °С, днем +29...+34 °С, а в центральных, южных областях и на Закарпатье разогреет до +31...+36 °С.

Погода 16 августа

В среду сохранится сухая и солнечная погода практически по всей Украине. Только днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут грозовые дожди. Ветер будет северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +30...+35 °С, в центральных, Винницкой и южных областях местами раскалит до +33...+38 °С.

Жара в Украине

Об возвращение жары в Украину предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, сухую и солнечную погоду повлечет антициклон по имени Lotte. "Дальше, пока видит глаз наперед - жара да и жара", - предупредила синоптик.

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