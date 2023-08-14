Сегодня в Украине будет жарко и сухо, только на Волыни ожидаются дождики.

Ближайший неделя в Украине будет жаркой. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон по имени Lotte обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду", - говорит синоптик.

По ее данным, сегодня в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха составит +27...+33 градуса. Лишь атмосферный фронт, что севернее, немного заденет небольшими дождями Волынь.

Видео дня

В Киеве сегодня, по прогнозу Натальи Диденко, будет солнечно и жарко. Воздух разогреется до +30 градусов.

"Дальше, пока видит глаз наперед - жара да жара", - предупредила синоптик.

В Украину возвращается сильная жара - что известно

С сегодняшнего дня в Украине ожидается постепенное повышение температуры. По прогнозу Погода УНИАН, жара никроет всю страну - даже на западе столбики термометров стремительно пойдут вверх.

Кое-где температура будет достигать +33...+35 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни также не ожидается. Зато будет царить ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Только с середины недели на западе Украины начнет дождить, порой ожидаются и грозы.

Синоптик Наталья Диденко ранее также предупреждала о возвращение жары.

Вас также могут заинтересовать новости: