В понедельник, 25 июля, в северных областях Украины похолодает, а на Левобережье пройдут грозовые дожди. На Правобережье тем временем будет царить солнечный антициклон Lebrecht.
Соответствующий прогноз погоды на 25 июля сделала известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что в северных областях Украины 25 июля жара ослабнет, температура воздуха снизится до +23...+27 градусов.
"В большинстве областей Украины ожидается +25...+29 градусов, в Одесской области до +29...+31 градуса", – отметила синоптик.
Погода 25 июля: осадки и ветер
По прогнозу Диденко, дожди с грозами пройдут ночью на севере и в центре, в течение дня дождливая, периодически, погода будет наблюдаться на Левобережье Украины. На Правобережье будет хозяйничать антициклон Lebrecht, там будет сухо и солнечно.
"Северо-западный ветер будет порывистым в северных и центральных областях Украины", – добавила синоптик.
Погода в Киеве 25 июля
В Киеве новая неделя начнется ослаблением жары, температура воздуха днем составит около +24...+25 градусов, отметила Диденко.
Она прогнозирует, что днем 25 июля в столице будет преобладать сухая, но ветреная погода.