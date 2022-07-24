По прогнозу синоптика, в северных областях 25 июля жара ослабнет.

В понедельник, 25 июля, в северных областях Украины похолодает, а на Левобережье пройдут грозовые дожди. На Правобережье тем временем будет царить солнечный антициклон Lebrecht.

Соответствующий прогноз погоды на 25 июля сделала известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в северных областях Украины 25 июля жара ослабнет, температура воздуха снизится до +23...+27 градусов.

"В большинстве областей Украины ожидается +25...+29 градусов, в Одесской области до +29...+31 градуса", – отметила синоптик.

Погода 25 июля: осадки и ветер

По прогнозу Диденко, дожди с грозами пройдут ночью на севере и в центре, в течение дня дождливая, периодически, погода будет наблюдаться на Левобережье Украины. На Правобережье будет хозяйничать антициклон Lebrecht, там будет сухо и солнечно.

"Северо-западный ветер будет порывистым в северных и центральных областях Украины", – добавила синоптик.

Погода в Киеве 25 июля

В Киеве новая неделя начнется ослаблением жары, температура воздуха днем составит около +24...+25 градусов, отметила Диденко.

Она прогнозирует, что днем 25 июля в столице будет преобладать сухая, но ветреная погода.

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