Уже завтра, 4 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона Philipp.

Уже завтра, 4 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона по имени Philipp.

"Шлейфом во время его прохождения возможны периодические дожди. Если честно, будут они преимущественно небольшими... Но зонты все же бросьте в путешествие", - рассказала синоптик

В воскресенье, по данным синоптика, антициклон вытеснит фронт, поэтому в большинстве областей осадков не будет.

"Только северную часть тронет влажность - возможны там 5 сентября небольшие дожди", - сообщила она.

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По словам Натальи Диденко, температура воздуха на выходных будет невысокой. В течение дня +14...+19 градусов, в южной части комфортнее, +19...+24 градуса.

Как сообщал Погода УНИАН, октябрь этого года может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь, и уже во второй половине осеннего месяца в Украине может выпасть первый снег.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Автор: Екатерина Лиманская