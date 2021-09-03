В субботу, 4 сентября, во многих областях пройдут дожди.

В ближайшие выходные погода в Украине стабилизируется, резких перепадов и скачков температуры не ожидается. В субботу, 4 сентября, в западных и некоторых центральных областях пройдут дожди, однако уже в воскресенье осадки практически прекратятся. При этом 5 сентября существенно снизится ночная температура, местами будет всего лишь +2°...+5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +7°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем - до +15°, небольшая облачность, ливень.

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +18°,небольшой дождь. В воскресенье ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье - такая же погода, ночью +6°, днем +17°, немного облачно.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +7°...+17°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +5°...+15°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+21°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +17°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +20°. В воскресенье температура составит +5°...+18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+19°. В воскресенье - небольшой дождь, +9°...+19°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +8°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +5°, днем +20°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +2, днем +18°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +20°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +3°, днем +18°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +16°. В воскресенье днем температура составит +11°, ночью похолодает до +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, ночью +7°, днем +18°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +3°...+17°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, температура до +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +4°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +4°...+17°

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+21°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +22°. В воскресенье будет практически безоблачно, температура +8°...+21°.

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Автор: Екатерина Лиманская