Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

В Украине сегодня ожидаются грозы и шквалы. Непогода охватит большинство областей нашей страны. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 24 мая в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 24 мая - прогноз по Украине

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.

Днем на Правобережье местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем ожидается на уровне +21°...+26°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +29° и только на высокогорье Карпат будет свежее, +17°...+22°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков, только по области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура днем по области составит +21°...+26°, а в Киеве столбики термометров покажут +24°...+26°.

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