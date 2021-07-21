К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 838 населенных пунктов в 13 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Без электроснабжения остались:

В Полтавской области - 194 населенных пункта

Кировоградской - 158

Черкасской - 157

Киевской - 121

Днепропетровской - 38

Хмельницкой - 37

Одесской - 32

Сумской - 28

Николаевской - 24

Черниговской - 19

Черновицкой - 15

Винницкой -14

Запорожской - 1

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода на Закарпатье

В Раховском районе Закарпатской области неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

Как говорится в сюжете ТСН, больше всего воды пришло в село Великий Бычков. Обильный ливень там начался накануне после обеда и не утихал час. После этого дождевая вода с гор хлынула на огороды и двор людей. Она превратила улицы деревни в стремительные потоки.

Как сообщается, кое-где вода достигала пояса и на таком уровне держалась несколько часов. Также подтоплены хозяйства в селе Ясиня и Верхнее Водяное. Там работают спасатели, а местные власти подсчитывают убытки.

Непогода в Хмельницкой области

По данным ГСЧС в течение 20-21 июля, в связи с осложнением погодных условий, спасатели Хмельницкой области пять раз выезжали на уборку поваленных непогодой деревьев.

Непогода на Николаевщине

20 июля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах.

Как и предупреждали синоптики, север области "накрыл" циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также несколько трасс. Спасатели распилили ветки и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств. Всего было убрано 14 деревьев.

Непогода в Кировоградской области

20 июля на территории области и Кропивницкого наблюдалось ухудшение погодных условий в виде дождя, местами сильного, града и шквала 15-20 м/с.

Как сообщал Погода УНИАН, улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшей город. Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виктория Токарева