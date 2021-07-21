Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 838 населенных пунктов в 13 областях.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Без электроснабжения остались:
- В Полтавской области - 194 населенных пункта
- Кировоградской - 158
- Черкасской - 157
- Киевской - 121
- Днепропетровской - 38
- Хмельницкой - 37
- Одесской - 32
- Сумской - 28
- Николаевской - 24
- Черниговской - 19
- Черновицкой - 15
- Винницкой -14
- Запорожской - 1
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Непогода на Закарпатье
В Раховском районе Закарпатской области неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.
Как говорится в сюжете ТСН, больше всего воды пришло в село Великий Бычков. Обильный ливень там начался накануне после обеда и не утихал час. После этого дождевая вода с гор хлынула на огороды и двор людей. Она превратила улицы деревни в стремительные потоки.
Как сообщается, кое-где вода достигала пояса и на таком уровне держалась несколько часов. Также подтоплены хозяйства в селе Ясиня и Верхнее Водяное. Там работают спасатели, а местные власти подсчитывают убытки.
Непогода в Хмельницкой области
По данным ГСЧС в течение 20-21 июля, в связи с осложнением погодных условий, спасатели Хмельницкой области пять раз выезжали на уборку поваленных непогодой деревьев.
Непогода на Николаевщине
20 июля спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах.
Как и предупреждали синоптики, север области "накрыл" циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также несколько трасс. Спасатели распилили ветки и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств. Всего было убрано 14 деревьев.
Непогода в Кировоградской области
20 июля на территории области и Кропивницкого наблюдалось ухудшение погодных условий в виде дождя, местами сильного, града и шквала 15-20 м/с.
Как сообщал Погода УНИАН, улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшей город. Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.
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