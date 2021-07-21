Движение по улицам города затруднено из-за поваленных деревьев и затопленных участков.

Улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшего город.

По данным местного издания "Утренний город", вечером в Кропивницком наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства.

Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.

По данным Патрульной полиции Кировоградской области, в связи с непогодой на некоторых дорогах Кропивницкого ограничено дорожное движение.

Движение в Кропивницком затруднено на таких участках:

на улице Жадова высокий уровень воды - проезд затруднен;

улица Вокзальная, так называемая "первая арка": высокий уровень воды - проезд ограничен;

на отрезке пути "село Первозвановская - поселок Горное" упало дерево и перегородило дорогу - проезд ограничен;

перекресток улиц Кропивницкого и Преображенской: в результате непогоды на проезжую часть упало дерево - проезд ограничен;

перекресток улиц Садовой и Парижской Коммуны: упало дерево на проезжую часть, на дороге оборваны электропровода - проезд ограничен;

возле дома №109 на Бобринецком пути упало дерево на проезжую часть - проезд ограничен;

возле дома №48 на улице Пушкина течение вымыла на дорогу бетонную плиту - движение затруднено;

на улице Большой Пермской неподалеку от административного здания упало дерево на проезжую часть.

Ливень в Киеве: детали

В понедельник, 19 июля, на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.

Из-за затопления кассовых залов были временно закрытые станции метро "Берестейская" и " Академгородок". Позже работу станций возобновили.

Городской пассажирский транспорт курсировал без соблюдения графика движения.

Из-за ливня в Киеве на дорогах провалился асфальт: движение транспорта на нескольких участках было перекрыто или затруднено.

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Автор: Екатерина Лиманская