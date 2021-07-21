Улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшего город.
По данным местного издания "Утренний город", вечером в Кропивницком наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства.
Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.
По данным Патрульной полиции Кировоградской области, в связи с непогодой на некоторых дорогах Кропивницкого ограничено дорожное движение.
Движение в Кропивницком затруднено на таких участках:
- на улице Жадова высокий уровень воды - проезд затруднен;
- улица Вокзальная, так называемая "первая арка": высокий уровень воды - проезд ограничен;
- на отрезке пути "село Первозвановская - поселок Горное" упало дерево и перегородило дорогу - проезд ограничен;
- перекресток улиц Кропивницкого и Преображенской: в результате непогоды на проезжую часть упало дерево - проезд ограничен;
- перекресток улиц Садовой и Парижской Коммуны: упало дерево на проезжую часть, на дороге оборваны электропровода - проезд ограничен;
- возле дома №109 на Бобринецком пути упало дерево на проезжую часть - проезд ограничен;
- возле дома №48 на улице Пушкина течение вымыла на дорогу бетонную плиту - движение затруднено;
- на улице Большой Пермской неподалеку от административного здания упало дерево на проезжую часть.
Ливень в Киеве: детали
В понедельник, 19 июля, на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.
Из-за затопления кассовых залов были временно закрытые станции метро "Берестейская" и " Академгородок". Позже работу станций возобновили.
Городской пассажирский транспорт курсировал без соблюдения графика движения.
Из-за ливня в Киеве на дорогах провалился асфальт: движение транспорта на нескольких участках было перекрыто или затруднено.
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