Сегодня днем, 25 июня, в некоторых регионах на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометцентра, 25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен и уровень опасности, желтый.
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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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