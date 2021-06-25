Сегодня днем в западных областях ожидаются грозы, шквалы и град.

Сегодня днем, 25 июня, в некоторых регионах на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 25 июня в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен и уровень опасности, желтый.

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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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Автор: Екатерина Лиманская