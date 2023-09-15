В ряде областей ожидаются грозы.

В ряде областей Украины на 16 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ближайшей ночью в ряде областей будут греметь грозы.

"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен в таких областях:

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская;

АР Крым.

Погода 16 сентября - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, только в южной и юго-восточной частях ночью пройдут кратковременные дожди и грозы. В западных и северных областях ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер будет северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью будет опускаться до 7-12°, а днем столбики термометров покажут 19-24°. В южной части будет теплее: ночью 13-18°, а днем воздух будет прогреваться до 22-27°.

На Киевщине, по данным синоптиков, также будет переменная облачность, без осадков, в области местами туман. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; по Киеву ночью 10-12°, днем 21-23°.

Вас также могут заинтересовать новости: