В ряде областей Украины на 16 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, ближайшей ночью в ряде областей будут греметь грозы.
"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская;
- АР Крым.
Погода 16 сентября - прогноз
По данным Украинского гидрометцентра, в субботу в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, только в южной и юго-восточной частях ночью пройдут кратковременные дожди и грозы. В западных и северных областях ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер будет северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с.
Температура ночью будет опускаться до 7-12°, а днем столбики термометров покажут 19-24°. В южной части будет теплее: ночью 13-18°, а днем воздух будет прогреваться до 22-27°.
На Киевщине, по данным синоптиков, также будет переменная облачность, без осадков, в области местами туман. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; по Киеву ночью 10-12°, днем 21-23°.