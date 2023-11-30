Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах в большинстве областей нашей страны.

В большинстве областей Украины на сегодня, 30 ноября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о скользких дорогах, из-за гололеда объявлен І уровень опасности, желтый.

"30 ноября в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Без осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей гололедица.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем в большинстве областей ожидается от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны воздух прогреется до 1-6° тепла, а в Крыму столбики термометров покажут 4-9°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями, днем без осадков. На дорогах гололедица ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура по области от 3° мороза до 2° тепла, а в столице ожидается около 0°.

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