Мужчина решил не паниковать из-за затопленных улиц, вместо этого он решил насладиться моментом.

В США продолжается наводнение из-за урагана "Ида". Жители Нью-Йорка столкнулись со многими трудностями: затоплены дома и улицы, метро и магазины. Однако среди паникующих нашелся американец, который встретил ураган "на чиле, на расслабоне".

Видео с мужчиной, который плавал по затопленным улицам на надувном матрасе и с кальяном в руках, опубликовали в Twitter.

Так, неунывающий американец понял бренность бытия и решил не расстраиваться по пустякам, хотя последствия урагана довольно трудно назвать именно "пустяком". Мужчина лежал на матрасе и курил кальян, пока его качали "волны" наводнения.

Читайте такжеЗавтра в Киеве потеплеет и немного утихнет ветерВидео быстро стало вирусным. Находчивый американец уже стал звездой сети. Многие пользователи отмечают, что мужчина выбрал лучший вариант - он не впадает в истерику и спокойно принимает все неприятные сюрпризы природы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ураган "Ида" принес немало бед в штате Луизиана: без света остались миллионы человек, начались проблемы с питьевой водой.

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Автор: Полина Кузенко