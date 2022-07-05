Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 5 июля, во многих областях на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ривненщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
скриншот meteo.gov.ua

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильнейшая волна жары с начала лета.

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