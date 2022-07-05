Сегодня, 5 июля, во многих областях на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ривненщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильнейшая волна жары с начала лета.