Сегодня на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Сегодня, 5 июля, во многих областях на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ривненщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильнейшая волна жары с начала лета.

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