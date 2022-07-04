5 июля по всей стране ожидается сухая и очень жаркая погода.

Во вторник, 5 июля, жара в Украине еще больше усилится. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +30°...+32°, а в центральных областях - до +33°...+34°. От жары будет спасать лишь небольшая облачность. Лишь в Ивано-Франковской области могут погреметь грозы, но они никак не повлияют на температуру.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +30°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 5 июля ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+29°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 5 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

Народные приметы на 5 июля

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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