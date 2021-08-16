Последний раз подобное массовое извержение наблюдалось более семи лет назад.

На Аляске в архипелаге Алеутские острова одновременно извергаются три вулкана: Вулкан Павлова, Большой Ситкин и вулкан Семисопочной.

По информации Обсерватории вулканов Аляски, одновременные извержения продолжаются уже более недели, сообщает NBC News.

Специалисты говорят, что в настоящее время вулканы не представляют угрозы для близлежащих населенных пунктов или воздушных перелетов.

"На Аляске много вулканов, и в среднем мы видим, может быть, одно извержение в год. Три извержения одновременно - более редкое явление, но такое случается", - рассказал журналистам геолог-исследователь из Обсерватории Мэтью Левен.

По его словам, последний раз подобное массовое извержение наблюдалось более семи лет назад.

Читайте такжеНа Суматре проснулся вулкан: близлежащие города засыпало пеплом (видео)Хотя эти три вулкана расположены в отдаленных частях Алеутских островов, они могут образовывать облака пепла, потенциально опасные для путешествий по воздуху.

"Алеутская дуга находится между Северной Америкой и Азией, поэтому мы часто совершаем перелеты, а пепел очень опасен для самолетов. Мы всегда обращаем внимание на пепел наших вулканов на Аляске", - отметил ученый.

По данным на сайте Обсерватории, 16 августа Вулкан Павлова, Большой Ситкин и вулкан Семисопочной остаются отмечены оранжевым уровнем угрозы: извержения продолжаются, а также зафиксированы незначительные выбросы пепла.

Что известно о трех извергающихся вулканах на Аляске

Вулкан Павлова - один из самых активных вулканов Аляски: на его счету более 40 исторических извержений. Ближайший к нему город - Колд-Бей, небольшое поселение с менее чем 120 жителями.

Действующий стратовулкан Большой Ситкин расположен на одноименном острове, входящего в систему Андреяновских островов, США. Находится в 45 км к северо-востоку от острова Адак. Является высшей точкой острова - 1 740 метров. Примерно в 40 км от него находится город Адак.

Вулкан Семисопочной в свою очередь расположился на одноименном необитаемом острове, который является самым восточным районом суши в Соединенных Штатах. На острове идеальные условия для гнездования многочисленных видов морских птиц

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова