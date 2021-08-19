В то же время несколько регионов РФ накрыло мощное наводнение.

В России в то время, пока пылает Сибирь, мощное наводнение накрыло Дальний Восток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, "большая вода" накрыла Амурскую область, Забайкальский край и Хабаровский край. Там подтоплены полторы сотни сел, подмыты дороги и железнодорожные пути, повреждена сотня мостов. Сотни людей были эвакуированы. Кое-где передвигаться можно только на лодках.

Между тем в Сибири не утихают лесные пожары. В частности сложная ситуация в Якутии. Там, по данным местных СМИ, действует 119 природных пожаров. К тушению привлекли 3200 спасателей. Местным жителям советуют свести к минимуму пребывание на открытом воздухе или использовать защитные маски.

По данным Greenpeace, в Сибири уничтожено не менее шести миллионов гектаров леса. Это приблизительная площадь Швейцарии.

Напомним, лесные пожары бушуют и во Франции. Там от огня погибли уже два человека. Обугленные тела двух жертв были найдены в доме, пострадавшем от огня, в городе Гримо.

Также в результате пожара пострадали 26 человек, среди них 19 жителей, пострадавших от отравления дымом, и семь пожарных.

Всего же на борьбу с пожаром брошено около 1200 спасателей. Огонь уже опустошил несколько тысяч гектаров. Тысячи жителей и отдыхающих эвакуированы. Для их размещения открыты 14 центров размещения в семи муниципалитетах.

Автор: Екатерина Лиманская