На борьбу с огнем брошены 1200 спасателей.

Во Франции, где продолжают бушевать лесные пожары, от огня погибли два человека.

Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, обугленные тела двух жертв были найдены в доме, пострадавшем от огня, в городе Гримо.

Также в результате пожара 26 человек получили легкие ранения, среди них 19 жителей, пострадавших от отравления дымом, и семь пожарных.

Всего же на борьбу с пожаром брошены около 1200 спасателей. Огонь уже опустошил несколько тысяч гектаров. Тысячи жителей и отдыхающих эвакуированы. Для их размещения открыты 14 центров размещения в семи муниципалитетах.

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Напомним, ранее лесные пожары добрались до Черногории. Также новые очаги возгораний фиксируют в соседней Хорватии.

В Хорватии к тушению привлекли авиацию и спецтехнику. Пока эти возгорания небольшие по масштабам. Однако чрезвычайники предостерегают - в любой момент огонь может разнести на большие территории.

Как сообщал Погода УНИАН, в Черногории огонь подбирается к столице и жилым домам. Власти заявили, что причиной масштабного лесного пожара стал поджог.

А в Греции пожары вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Автор: Екатерина Лиманская