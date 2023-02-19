Толчки зафиксировали в 21:31 по киевскому времени.

В субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 13 километров возле города Гексун.

Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) оценили мощность землетрясения в 5,2. Толчки зафиксировали в 21:31 по киевскому времени.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате нового землетрясения пока нет.

Видео дня

Провинция Кахраманмараш сильно пострадала во время землетрясений 6 февраля. В ней находился эпицентр второго мощного землетрясения магнитудой более 7, которое всколыхнуло страну в тот день.

Землетрясения в Турции

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Также были зафиксированы десятки афтершоков. По состоянию на 18 февраля было известно, что число погибших в результате землетрясений превысило 45 тысяч человек.

В Малатье, пострадавшей от землетрясения, спасли семью благодаря счастливому стечению обстоятельств. В момент землетрясения из окна квартиры на улицу упал мобильный телефон, который потом нашел случайный прохожий, что и помогло спасти пострадавших

16 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш, которая сильно пострадала от землетрясения, на 248-й час после стихии удалось спасти из-под завалов девушку. Ее зовут Алейна Олмез и ей 17 лет.

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