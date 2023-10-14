Синоптики предупреждают об усложнении погоды 15 и 16 октября.

В Закарпатской области на два дня объявили І уровень опасности. Об усложнении погодных условий предупреждает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, на Закарпатье ожидается похолодание, сильные дожди, снег и мокрый снег, а также сильный ветер.

"В течение 15-16 октября, в результате поступления на территорию Закарпатской области холодной воздушной массы, ожидается усложнение погодных условий", - предупреждают синоптики.

В частности, утром и днем 15 октября в горах ожидаются значительные дожди, ночью 16 октября - кое-где с переходом в мокрый снег и снег.

Утром и днем 15 октября порывы северного ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Днем 15 октября ожидается снижение максимальных, а ночью 16 октября - минимальных температур воздуха на 8-10 градусов: днем 14 октября будет 20-25°, а днем 15 октября уже 11-16°. Ночью 15 октября ожидается 8-13°, а ночью 16 октября похолодает до 1-6°.

"Усложнение погодных условий 15-16 октября соответствует І уровню опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц и строительной и туристско-рекреационной отрасли", - предупреждают синоптики.

Ухудшение погоды в Украине

Уже в воскресенье, 15 октября, в Украине начнется похолодание, а с понедельника почти по всей стране температура снизится до +9°...+12°. В конце следующей недели, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на западе и севере Украины возможен мокрый снег.

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