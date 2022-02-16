В результате одного из них несколько домов остались отрезанными от мира.

Проливные дожди, вызванные циклоном "Дови", привели к многочисленным оползням в Новой Зеландии. Некоторые из них были особенно большими.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, в одном из регионов страны в результате оползня несколько домов остались отрезанными от мира.

В Восточном Кейпе всего за несколько дней выпало почти 300 миллиметров дождя. Значительные осадки также были зарегистрированы в Южных Альпах Новой Зеландии в последние недели, в том числе 1177 миллиметров всего за три дня в Уэстленде. В результате здесь произошло два крупных оползня.

Также оползень произошел на восточной стороне горы Тасман, второй по высоте вершины Новой Зеландии. Этот оползень имеет объем горной породы около 169000 метров кубических, длину сбегания 1800 метров и высоту падения 750 метров.

Напомним, в Колумбии в результате оползня погибли 14 человек и еще 35 получили травмы. Оползень накрыл несколько жилых домов в центральной части Колумбии. Инцидент произошел после проливных дождей.

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