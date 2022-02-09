В результате инцидента погибли 14 человек и еще один пропал без вести.

В Колумбии в результате оползня погибли 14 человек и еще 35 получили травмы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, оползень накрыл несколько жилых домов в центральной части Колумбии. Инцидент произошел после проливных дождей.

Также сообщается об одном пропавшем без вести. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

По данным агентства, власти эвакуировали десятки близлежащих домов из-за разлива реки Отун.

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Отметим, что оползни в Колумбии обычны из-за гористой местности, частых проливных дождей и некачественной постройки домов.

Последний крупный оползень в стране произошел в городе Мокоа в 2017 году, когда погибло более 320 человек.

Напомним, ранее в Эквадоре сильнейшие за 20 лет дожди вызвали оползень. В результате инцидента погибли более 20 человек.

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