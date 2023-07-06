7 июля в Киеве резко изменится погода. Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +20°, а днем температура не поднимется выше +27°. В течение дня ожидается дождь и грозы.
Ветер будет северный, до 4 м/с. При грозах возможно его усиление. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 7 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.
В Тернополе 7 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, ливень.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +18°...+23°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в пятницу будет ночью +19° днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +28°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +23°...+32°.
В Одессе 7 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +32°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +36°, ливень.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +20°...+29°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +20°...+31°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.