В столице ожидаются дожди, грозы и заметное снижение температуры.

7 июля в Киеве резко изменится погода. Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +20°, а днем температура не поднимется выше +27°. В течение дня ожидается дождь и грозы.

Ветер будет северный, до 4 м/с. При грозах возможно его усиление. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 7 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.

В Тернополе 7 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +18°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу будет ночью +19° днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +28°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +23°...+32°.

В Одессе 7 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +32°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +36°, ливень.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +20°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +20°...+31°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.

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