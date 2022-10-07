Суббота в Украине будет теплой и солнечной, а в воскресенье налетят дожди и местами похолодает.

На выходных в Украине ожидается изменение погоды. В субботу, 8 октября, будет тепло и солнечно, а в воскресенье западные и большинство северных областей нкроют дожди. Местами осадки будут сильными. Вместе с дождями придет и небольшое похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +7°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +8°, а днем - до +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +20°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, ясно и безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +7°...+18°. В воскресенье температура будет +7°...+17°, небольшая облачность, легий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +11°...+20°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +7°, днем +17°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+17°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье температура составит +10°...+19°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +10°...+18°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +10°...+18°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +8°, днем +19°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +10°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +9°...+13°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура +8°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +18°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +8°...+13°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+21°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье - пасмурно, сплошнаяоблачность, температура +12°...+18°.

Вас также могут заинтересовать новости: