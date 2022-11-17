В этом году в столице без мороза было 225 дней подряд.

В Киеве закончился безморозный период. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерваториф имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, 17 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха упала до -1,2°, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

По данным специалистов, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а средняя продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

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Как сообщается, самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня, а рекордно длинный - 225 дней - отмечен в текущем году.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее метеорологическое начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - отметили специалисты.

Похолодание в Киеве и области

Минувшей ночью в Киеве прошел первый снег.

В связи с распространением холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Киевской области пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с временным образованием снежного покрова высотой 3-8 см.

Также снегопад прогнозируют в пятницу, 18 ноября. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица (и уровень опасности, желтый), местами прогнозируют налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

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