В Киеве в результате сильного дождя затопило дороги
Киевлян предупредили, что к вечеру сегодняшнего дня дожди усилятся.
В Киеве в результате длительного дождя и неудовлетворительной работы сливов затопило дороги во многих районах.
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Как предупреждает Укргидрометцентр, до 21 часа 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (I уровень опасности, желтый).
Как сообщили в КК «Киевавтодор», с ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме. Подтопления оперативно ликвидируют. Суббота 30 мая началась с ливней. Ночью был слабый дождь, а утром – интенсивные осадки.
«От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного поднятия уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская», – рассказали в «Киевавтодоре».
Гидрослужба в дальнейшем будет работать в усиленном режиме.
Для ликвидации последствий непогоды «Киевавтодор» имеет 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.
Кроме того, КГГА рекомендует закрыть все окна, не ходить возле больших деревьев, в случае сильного ветра укрыться в здании, а водителям быть осторожнее на дорогах.
Как сообщал УНИАН.Погода, сегодня утром затопило дорогу в районе метро Черниговская.
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