В Киеве в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская

Машины едут с небольшой скоростью, образовались тянучки.

В Киеве затопило дорогу возле метро Черниговская \ Киев сейчас

В Киеве сегодня утров в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская.

Читайте также Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине

По затопленной дороге автомобили не едут, а плывут. Как видно на видео, обнародованном в Телеграм-канале "Киев Сейчас", машины едут очень медленно, из-за чего возникли тянучки в обе стороны движения.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о сильных дождях в Украине.