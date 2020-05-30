В Киеве в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская
Машины едут с небольшой скоростью, образовались тянучки.
В Киеве сегодня утров в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская.
Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине
По затопленной дороге автомобили не едут, а плывут. Как видно на видео, обнародованном в Телеграм-канале "Киев Сейчас", машины едут очень медленно, из-за чего возникли тянучки в обе стороны движения.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о сильных дождях в Украине.
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