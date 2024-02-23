На сегодня, 23 февраля, в Днепре объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Также, по данным синоптиков, опасность будет сохраняться и для Днепропетровской области.
"23 февраля днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - сообщают синоптики. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре и области-прогноз на 23 февраля
По данным синоптиков, сегодня на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ожидается южный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области днем составит +4°...+9°, а в Днепре столбики термометров покажут +6°...+8°.
Штормовое предупреждение в Украине
На сегодня, 23 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. По данным Укргидрометцентра, в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого объявлен и уровень опасности, желтый. По данным синоптиков, днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.