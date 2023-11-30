Сейчас тысячи коммунальщиков борются с гололедицей в столице.

На сегодня, 30 ноября, в Киеве и Киевской области синоптики объявили І уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

"30 ноября на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

По данным Киевской городской государственной администрации (КГГА), в столице продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров. Для этого задействованы 318 единиц техники "Киевавтодора" и более 4100 коммунальщиков

Видео дня

Также продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами. Еще почти полтысячи работников вручную очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы и пешеходные переходы. Дворы и придомовые территории чистят и обрабатывают более 3300 работников управляющих компаний.

"По прогнозу синоптиков, сегодня, 30 ноября, на дорогах гололедица. Поэтому просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах", - обратилась власть к горожанам.

Водителям также напомнили, что машины необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

Погода в Киеве и области-прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ожидается от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве будет около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: