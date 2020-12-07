В Киеве началась метеорологическая зима
Отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени – 30 ноября.
Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении.
30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -1° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.
Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году. В прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.
Погода в Киеве на завтра от Натальи Диденко
Завтра, 8 декабря, хоть антициклон и обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.
Незначительные осадки могут днем достичь Винницкой и Киевской областей.
В Киеве 8 декабря солнца станет меньше, облаков и влажности воздуха - больше, днем возможна морось. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с более сильными порывами.
- Винница-4°... -7°
- Днепр-2°... -7°
- Донецк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-4°... -9°
- Кропивницкий-3°... -7°
- Луганск-5°... -12°
- Луцк-1°... -4°
- Львов0°... -4°
- Николаев-3°... -5°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков-5°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-5°... -10°
- Черновцы-3°... -5°