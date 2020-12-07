В Киеве началась метеорологическая зима

14:50, 7 декабря 2020
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Отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.

В столицу зима пришла почти в срок / фото УНИАН
В столицу зима пришла почти в срок / фото УНИАН

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени – 30 ноября.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении.

30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -1° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и далее.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году. В прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.

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Завтра, 8 декабря, хоть антициклон и обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Незначительные осадки могут днем достичь Винницкой и Киевской областей.

В Киеве 8 декабря солнца станет меньше, облаков и влажности воздуха - больше, днем возможна морось. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с более сильными порывами.

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Автор: Елена Пилипчак

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