Холодная воздушная масса остается над Украиной: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды на завтра
Вероятность осадков существует только в двух областях.
Завтра, 8 декабря, хотя антициклон все же обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Незначительные осадки могут днем достичь Винницкой и Киевской областей.
"Во вторник ветер восточного и юго-восточного направлений в Украине снова будет порывистым, сильным, до штормовых порывов. Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной", - написала синоптик.
Ближайшей ночью ожидается -5°...-11°, на востоке -7°...-14°, в западных областях 0°...-5°, в южной части -2°...-8°, на юге Одесской области около нуля.
Днем во вторник температура воздуха составит -1°...-5°, на западе и юге от -2° до +2°, в Крыму и на Закарпатье +4°...+8°.
В Киеве 8 декабря солнца станет меньше, облаков и влажности воздуха - больше, днем возможна морось. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с более сильными порывами.
Штормовое предупреждение в Украине
Сегодня, 7 декабря, в западных областях Украины и на Приазовье порывы ветра достигнут 17-22 м/с. на акватории Азовского моря - до 30 м/с.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.
Что касается Азовского моря, то высота волн сегодня будет достигать 15-20 дм, спасатели предупреждают о быстром обледенении судов и придают такой погодной ситуации II уровень опасности - оранжевый.
- Винница-4°... -7°
- Днепр-2°... -7°
- Донецк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-4°... -9°
- Кропивницкий-3°... -7°
- Луганск-5°... -12°
- Луцк-1°... -4°
- Львов0°... -4°
- Николаев-3°... -5°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков-5°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-3°... -6°
- Чернигов-5°... -10°
- Черновцы-3°... -5°