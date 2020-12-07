Холодная воздушная масса остается над Украиной: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды на завтра

13:12, 7 декабря 2020
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Вероятность осадков существует только в двух областях.

Завтра в Украине будет преобладать сухая морозная погода / фото УНИАН
Завтра в Украине будет преобладать сухая морозная погода / фото УНИАН

Завтра, 8 декабря, хотя антициклон все же обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Незначительные осадки могут днем достичь Винницкой и Киевской областей.

"Во вторник ветер восточного и юго-восточного направлений в Украине снова будет порывистым, сильным, до штормовых порывов. Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной", - написала синоптик.

Ближайшей ночью ожидается -5°...-11°, на востоке -7°...-14°, в западных областях 0°...-5°, в южной части -2°...-8°, на юге Одесской области около нуля.

Днем во вторник температура воздуха составит -1°...-5°, на западе и юге от -2° до +2°, в Крыму и на Закарпатье +4°...+8°.

В Киеве 8 декабря солнца станет меньше, облаков и влажности воздуха - больше, днем возможна морось. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с более сильными порывами.

Штормовое предупреждение в Украине

Сегодня, 7 декабря, в западных областях Украины и на Приазовье порывы ветра достигнут 17-22 м/с. на акватории Азовского моря - до 30 м/с. 

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

Что касается Азовского моря, то высота волн сегодня будет достигать 15-20 дм, спасатели предупреждают о быстром обледенении судов и придают такой погодной ситуации II уровень опасности - оранжевый.

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Автор: Елена Пилипчак

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