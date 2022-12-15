В Карпатах на территории двух областей существует вероятность схода лавин. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили на 16 декабря предупреждение.
"16 декабря в связи с оттепелью и осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в указанных районах объявлен III уровень опасности, оранжевый.
Погода в Карпатах
Сегодня на горе Поп Иван Черногорский утром темпеатура упала до -7°. По данным Чорногорского горного поисково-спасательного поста, на высокогорье падал мелкий снег, облачно и ограниченная видимость. Также в горах поднялся сильный ветер, скорость которого достигает 14-15 м / с.