Укргидрометцентр объявил в Карпатах на 16 декабря оранжевый уровень опасности.

В Карпатах на территории двух областей существует вероятность схода лавин. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили на 16 декабря предупреждение.

"16 декабря в связи с оттепелью и осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в указанных районах объявлен III уровень опасности, оранжевый.

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Сегодня на горе Поп Иван Черногорский утром темпеатура упала до -7°. По данным Чорногорского горного поисково-спасательного поста, на высокогорье падал мелкий снег, облачно и ограниченная видимость. Также в горах поднялся сильный ветер, скорость которого достигает 14-15 м / с.

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