Сегодня на высокогорье сухо, но очень холодно.

В Карпатах сегодня утром влупил сильный мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

По данным спасателей, по состоянию на 09:00 17 февраля на горе Поп Иван облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 6 м/с, а температура воздуха упала до -22°С.

Также спасатели опубликовали фото с вершины. На нем изображена старая астрономическая обсерватория, также известная как "Белый Слон" из-за значительных снежных заносов, которые покрывают ее зимой. Небо чистое и голубое, а вокруг много снега.

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Морозы в Украине

В понедельник в Украине будет царить холодная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем температура будет колебаться в пределах -2...-7 градусов. В южных областях будет немного теплее - на 2-5 градусов, чем на остальной территории страны.

Большинство регионов останутся без осадков, однако в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой снег.

В столице осадков 17 февраля также не прогнозируют. Днем температура здесь будет колебаться между -2 и -4 градусами. На дорогах и тротуарах будет сохраняться гололедица.

По ее прогнозам, стабильное потепление стоит ожидать после 24 февраля.

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