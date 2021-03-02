В Индонезии вулкан выбросил столб пепла на пять километров в небо (фото, видео)

На острове Суматра проснулся вулкан Синабунг.

В Индонезии на острове Суматра проснулся вулкан Синабунг.

Об этом сообщает REUTERS.

Вулкан выбросил в небо облако горячего пепла на высоту 5 километров.

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Как сообщается, это первое крупное извержение с августа прошлого года. С прошлого года активность Синабунга увеличилась.

На данный момент сообщений о жертвах не поступало, но ранее чиновники призвали людей держаться на расстоянии не менее 3 км от кратера..

В Индонезии около 130 действующих вулканов, больше, чем в любой другой стране.

Синабунг был "спящим" в течение столетий, прежде чем он снова извергся в 2010 году.

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