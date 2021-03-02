В Индонезии вулкан выбросил столб пепла на пять километров в небо (фото, видео)
На острове Суматра проснулся вулкан Синабунг.
В Индонезии на острове Суматра проснулся вулкан Синабунг.
Об этом сообщает REUTERS.
Вулкан выбросил в небо облако горячего пепла на высоту 5 километров.
В небе над Исландией появилось северное сияние (видео)
Как сообщается, это первое крупное извержение с августа прошлого года. С прошлого года активность Синабунга увеличилась.
На данный момент сообщений о жертвах не поступало, но ранее чиновники призвали людей держаться на расстоянии не менее 3 км от кратера..
В Индонезии около 130 действующих вулканов, больше, чем в любой другой стране.
Синабунг был "спящим" в течение столетий, прежде чем он снова извергся в 2010 году.
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