Вокруг вулкана создана зона отчуждения в 6 километров и прерваны полеты.

На севере Индонезии начал извергаться вулкан Руанг. Об этом сообщает Aljazeera.

По данным агентства, более 11 тысяч человек необходимо эвакуировать.

"По меньшей мере 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место", - заявили власти.

Также в регионе прервано авиасообщение, так как Руанг выбрасывает в небо пепел и дым на высоту более двух километров.

Гора Руанг, расположенная в провинции Северный Сулавеси, впервые начала извергаться во вторник, подняв высоко в небо клубящиеся облака дыма и пепла. После еще четырех извержений индонезийское вулканологическое агентство повысило уровень опасности до четвертого, самого высокого.

Специалисты также расширили зону отчуждения вокруг кратера с четырех километров до шести.

Чиновники также обеспокоены тем, что часть вулкана может обрушиться в море и вызвать цунами, как это произошло во время предыдущего извержения в 1871 году.

Вулканологи тем временем сообщают, что активность Руанга возросла после двух землетрясений, произошедших за последние недели.

Вулканы в Индонезии

Индонезия расположена в зоне "огненного кольца". В стране насчитывается 120 действующих вулканов.

В 2018 году извержение индонезийского вулкана Анак Кракатау вызвало цунами вдоль побережья Суматры и Явы после того, как части горы упали в океан. Сотни людей погибли.

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