В результате внезапных наводнений в Бутане погибли 10 человек, а в Непале семеро пропали без вести.
Об этом сообщает REUTERS.
Как сообщается, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, смыли удаленный горный лагерь в Бутане в среду, в результате чего 10 человек погибли и пятеро получили ранения, а в результате наводнения в соседнем Непале семь человек пропали без вести.
Жители Бутана спали, когда паводок обрушился после полуночи. По сообщениям местных СМИ, их лагерь возле Лайи был смыт водой.
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"Считается, что их смыло потопом, спустившимся вниз по течению", - говорится в сообщении.
Два вертолета были мобилизованы для эвакуации раненых, а спасатели направлялись к месту, куда можно добраться только через 11 часов ходьбы от ближайшей дороги.
В Непале представитель министерства внутренних дел заявил, что семь человек пропали без вести после ночных дождей, затопивших десятки домов.
Как сообщается, Непал и Бутан подверглись сильным дождям в течение последних трех дней. На эти страны обрушился ежегодный сезон муссонов.
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