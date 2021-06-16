Бутан и Непал последние несколько дней страдают от проливных дождей.

В результате внезапных наводнений в Бутане погибли 10 человек, а в Непале семеро пропали без вести.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, смыли удаленный горный лагерь в Бутане в среду, в результате чего 10 человек погибли и пятеро получили ранения, а в результате наводнения в соседнем Непале семь человек пропали без вести.

Жители Бутана спали, когда паводок обрушился после полуночи. По сообщениям местных СМИ, их лагерь возле Лайи был смыт водой.

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"Считается, что их смыло потопом, спустившимся вниз по течению", - говорится в сообщении.

Два вертолета были мобилизованы для эвакуации раненых, а спасатели направлялись к месту, куда можно добраться только через 11 часов ходьбы от ближайшей дороги.

В Непале представитель министерства внутренних дел заявил, что семь человек пропали без вести после ночных дождей, затопивших десятки домов.

Как сообщается, Непал и Бутан подверглись сильным дождям в течение последних трех дней. На эти страны обрушился ежегодный сезон муссонов.

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Автор: Екатерина Лиманская