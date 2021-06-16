Ливневки не справлялись с потоком воды, на многих улицах остановилось движение транспорта.

Мощный ливень накрыл Днепр. В результате в городе затопило улицы и повалило деревья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, на некоторых улицах из-за воды остановилось движение и образовались немалые пробки. Ливневки не справились с потоком воды, который местами смывал асфальт. Смыло также и забор одного из лицеев. А подпорная стенка стадиона рухнула на тротуар.

Вместе с ливнем поднялся сильный ветер. Он гнул рекламные щиты и валил деревья. Обошлось без пострадавших.

Потоп в Днепропетровской области

Как сообщал Погода УНИАН, в Днепропетровской области в начале июня из-за интенсивных дождей затопило 90 частных домов и 151 домохозяйство.

Работы по откачке воды длятся до сих пор.

Также в Днепре проливные дожди наделали бед. Помимо домов, затопленными оказались и могилы на местном кладбище.

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Автор: Екатерина Лиманская