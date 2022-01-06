За 5 дней текущего года в столице зафиксировали 4 температурных рекорда.

В Киеве в связи с аномально теплой погодой для начала января практически полностью растаял лед на реке Днепр.

Известно, что за 5 дней текущего года в столице зафиксировали 4 температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 5 января в столице впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

Климатическая норма превышена на 9,1°с, что соответствует погоде начала апреля.

Читайте такжеБольшинство украинцев встретят Рождество без снега, с грязью и лужами - синоптикВ обсерватории отмечают, что максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3°С.

Спасатели призывают не заходить на лед, где он еще остался, так как это может быть опасно.

Ранее сообщалось, что 2021 год попал в топ-20 самых сухих и теплых в Киеве.

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