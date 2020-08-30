Жертвами урагана "Лора" в США стали уже 16 человек
Сотни тысяч людей до сих пор остаются без электричества и воды.
Число погибших в результате урагана "Лора", который накануне пронесся по американскому штату Луизиана, возросло до 16 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
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Отмечается, что значительная часть людей погибла из-за отравления угарным газом в результате опасной эксплуатации генераторов. Среди последних жертв стихии - 80-летняя женщина и 84-летний мужчина, которые умерли именно от такого отравления.
При этом сотни тысяч людей до сих пор остаются без электричества и воды.
Ураган "Лора" в США
- 26 августа тропический шторм "Лора" в Мексиканском заливе усилился до урагана и начал приближаться к американскому штату Техас.
- 27 августа ураган "Лора" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана. В городе Лейк-Чарльз штата Луизиана зафиксирована скорость ветра 137 км/ч, порывы достигали 206 км/ч, на границе Техаса и Луизианы - скорость ветра 138 км/ч, порывы 180 км/час.
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