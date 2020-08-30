Жертвами урагана "Лора" в США стали уже 16 человек

Сотни тысяч людей до сих пор остаются без электричества и воды.

Последствия урагана "Лора" в США / фото REUTERS

Число погибших в результате урагана "Лора", который накануне пронесся по американскому штату Луизиана, возросло до 16 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что значительная часть людей погибла из-за отравления угарным газом в результате опасной эксплуатации генераторов. Среди последних жертв стихии - 80-летняя женщина и 84-летний мужчина, которые умерли именно от такого отравления.

При этом сотни тысяч людей до сих пор остаются без электричества и воды.

Ураган "Лора" в США