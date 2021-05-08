В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают о заморозках в Украине 9 мая.
Читайте такжеНа выходных в Украине ударят заморозки - синоптикОб этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, ночью 9 мая в большинстве западных областей ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°.
В северных и большинстве центральных областей заморозки 0-4° – на поверхности почвы.
В целом 9 мая в Украине без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. на Левобережье местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке страны 4-9° тепла. Днем 12-17°, на Закарпатье до 20°.
В Киеве в воскресенье без осадков, сильный ветер, температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.
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