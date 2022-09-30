По прогнозам, сегодня днем в большинстве областей Украины ожидаются сильные ливни и шквальный ветер.

Сегодня, 30 сентября, в большинстве обалстей Украины ожидается сложная погода.

Об этом предупреждает народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, особенно достанется двум областям.

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"Днем 30 числа по всей стране, кроме запада, а особенно на Кировоградщине и Черкасщине, ожидается очень сложная погода. Пройдут сильные ливни с грозами и шквалами", - предупредил народный синоптик.

Впрочем, по его словам, дожди не повлияют на температуру воздуха. По всей стране будет относительно теплая погода.

Потепление в Украине: что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода. "На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми, однако уже в конце недели снова похолодает.

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