К концу недели дожди накроют всю Украину, а столбики термометров поползут вниз.

В ближайшие выходные, 1 и 2 октября, в Украине ожидается изменение погоды. Если в субботу еще будет тепло, а дожди сконцентрируются на западе страны, то уже в воскресенье похолодает, а осадки накроют практически всю страну.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +14°, днем +20°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем - до +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

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Во Львове в субботу ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье ночью +10°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +14°...+22°. В воскресенье температура будет +12°...+15°, небольшая облачность, легий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+22°, легкий дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье температура составит +15°...+19°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +15°...+25°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+24°, сильный дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +22°, облачно с прояснениями, ливень.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, возможен дождь с грозой.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура составит +15°, днем +23°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +11°, днем +18°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь. Температура составит +11°...+16°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +17°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура +11°...+15°.

В Сваляве завтра ожидается памурная погода дожди с грозами, до +17°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +10°...+13°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +16°...+23°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +17°...+23°.

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