Ухудшение видимости в столице будет продолжаться и 25 декабря.

В Киеве наблюдается густой туман. Из-за этого синоптики Украинского гидрометцентра объявили повышенный уровень опасности.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и г. Киеву. В ближайшие 2 часа с содержанием до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря туман", - говорится в сообщении.

Синоптики говорят, что видимость будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

В сети тем временем распространяются ролики, на которых видно, что туман в столице действительно густой. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, ведь погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода в Киеве изменится - прогноз Укргидрометцентра

В первые дни недели на Киевщине погодные условия будут под влиянием атмосферных фронтов, что повлечет периодические небольшие осадки смешанного характера.

Начиная со среды, говорят синоптики, атмосферное давление постепенно будет расти. Уже во второй половине недели погоду будет определять антициклон, который принесет преимущественно сухую погоду.

Температура воздуха при этом останется почти без изменений: ночью будет -2°...0°, а днем ожидается 0°...+1°.

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