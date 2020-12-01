Метель в первый день зимы: трассу Киев-Одесса засыпало снегом (видео)
На подъезде к Одессе трассу замело снегом.
В ночь на 1 декабря трассу Киев-Одесса замело снегом.
В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°
В сети появилось несколько роликов не только от водителей легковых авто, но и от самих работников коммунальных служб, которым пришлось выйти на работу ночью.
Предупреждение об ухудшении погоды в Украине
Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.
На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.
"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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