Метель в первый день зимы: трассу Киев-Одесса засыпало снегом (видео)

На подъезде к Одессе трассу замело снегом.

Коммунальщики сразу начали расчищать дорогу / Фото: odessa-life.od.ua

В ночь на 1 декабря трассу Киев-Одесса замело снегом.

Читайте также В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°

В сети появилось несколько роликов не только от водителей легковых авто, но и от самих работников коммунальных служб, которым пришлось выйти на работу ночью.

Предупреждение об ухудшении погоды в Украине

Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.

На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.