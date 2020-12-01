Метель в первый день зимы: трассу Киев-Одесса засыпало снегом (видео)

11:37, 1 декабря 2020
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На подъезде к Одессе трассу замело снегом.

Коммунальщики сразу начали расчищать дорогу / Фото: odessa-life.od.ua
Коммунальщики сразу начали расчищать дорогу / Фото: odessa-life.od.ua

В ночь на 1 декабря трассу Киев-Одесса замело снегом. 

В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°

В сети появилось несколько роликов не только от водителей легковых авто, но и от самих работников коммунальных служб, которым пришлось выйти на работу ночью.

Предупреждение об ухудшении погоды в Украине

Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.

На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.

"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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