Высокие значения температуры во многих регионах земного шара продуцируют то, что будет больше периодов теплых дней.

Нельзя говорить о том, что теплый сентябрь в Украине приведет к тому, что ближайшая зима будет теплой. Об этом синоптик Укргидрометцентра, руководитель пресс-центра Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала в эфире Украинского радио.

В частности, у нее спросили, можно ли ожидать малоснежную и теплую зиму, учитывая то, каким теплым является сентябрь.

Птуха отметила, что нельзя гарантировать такой прямой корреляции связи.

Видео дня

"Общая тенденция, конечно, есть всегда. Сейчас у нас изменение климата, и последний год - двенадцать, даже тринадцать месяцев подряд среднеземная глобальная температура была выше за всю историю когда-либо наблюдений. То есть, эти полтора градуса, которые были заложены как критические - как раз их мы достигли, и (эти градусы) удерживались. То есть, высокие значения температуры во многих регионах земного шара. Это конечно продуцирует то, что будет больше периодов теплых дней", - отметила Птуха.

В то же время, по ее словам, это не исключает того, что может быть появление холода и морозных дней.

"Просто, по глобальной тенденции, период этих холодных дней с морозами становится все меньше", - отметила синоптик.

Отдельно, она сказала, что с сегодняшнего дня, с 19 сентября, в Украине будет период без осадков.

"В синоптической перспективе то, что мы можем озвучивать, то где-то до 25 числа у нас будет удерживаться поле высокого давления без всяких шансов на осадки", - сказала она.

Аномальное тепло в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве 16 сентября зафиксировали очередной температурный рекорд. По данным наблюдений, в понедельник минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1955 года превышено на 0,9°С.

Вас также могут заинтересовать новости: