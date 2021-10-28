29 октября в Украине установится более менее теплая погода / фото pixabay.com

В последнюю пятницу октября температура в Украине местами поднимется до +18°. Теплее и солнечнее всего в западных областях. На остальной территории страны ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут +13°...+17°. Ночью местами температура будет опускаться до 0°...-2°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
  • В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
  • В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.
  • В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
Погода в Укаине 29 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 29 октября

29 октября - мученика Лонгина. Если солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.

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Автор: Екатерина Лиманская