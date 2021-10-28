29 октября в Украине установится более менее теплая погода / фото pixabay.com
В последнюю пятницу октября температура в Украине местами поднимется до +18°. Теплее и солнечнее всего в западных областях. На остальной территории страны ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут +13°...+17°. Ночью местами температура будет опускаться до 0°...-2°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
- В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
- В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.
- В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
Погода в Украине 29 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 29 октября
29 октября - мученика Лонгина. Если солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: