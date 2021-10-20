Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями.

В четверг, 21 октября, в Киеве существенно потеплеет. Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем воздух прогреется до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Однако собьёт ощущение потепления и добавит свежести сильный юго-западный ветер. В течение дня его скорость составит 5,2 - 6,7 м/с.

Весь день в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

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Атмосферное давление утром будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба, а к вечеру упадет до 740.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +16°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Тернополе 21 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 21 октября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+15°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +8°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская