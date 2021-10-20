В четверг, 21 октября, в Киеве существенно потеплеет. Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем воздух прогреется до +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Однако собьёт ощущение потепления и добавит свежести сильный юго-западный ветер. В течение дня его скорость составит 5,2 - 6,7 м/с.
Весь день в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Читайте такжеПосле потепления в Украине ударят морозы: синоптик предупредила о резкой смене погоды
Атмосферное давление утром будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба, а к вечеру упадет до 740.
Погода в Украине 21 октября
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +16°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Тернополе 21 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+20°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.
В Одессе 21 октября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+15°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет немного облачно, +8°...+17°.
В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: