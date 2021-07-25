Максимальная сила ветра вблизи эпицентра тайфуна составляла 38 метров в секунду.

Тайфун "Ин-Фа" ("Фейерверк") в полдень воскресенья достиг побережья провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Как сообщает Синьхуа новости, максимальная сила ветра вблизи эпицентра тайфуна составляла 38 метров в секунду.

"Ин-Фа" - шестой по счету в этом году тайфун - обрушился на район Путо города Чжоушань пров. Чжэцзян примерно в 12:30 воскресенья.

По прогнозу местной метеослужбы, ночью воскресенья тайфун может повторно ударить по прибрежным районам.

Ожидается, что после повторного выхода на берег он задержится на некоторое время в восточной части Китая и принесет в провинции Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой и город Шанхай продолжительные ливни и сильный ветер.

Непогода в мире

В течение последних недель в нескольких частях мира наблюдаются значительные ухудшения погодных условий: наводнения в Китае и Западной Европе и волны адской жары в Северной Америке породили новые опасения по поводу влияния изменений климата.

Автор: Светлана Закелова