​​​​​​​Приостановлены поезда, перекрыты автомагистрали, а рейсы либо задержаны, либо отменены.

Вследствие наводнения в Китае погибли 12 человек и более 100 тысяч жителей эвакуировали из пострадавших районов.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне значительные участки центральной китайской провинции Хэнань оказались под водой из-за сильнейшего за последние тысячу лет дождя.

В городе с населением более 12 миллионов человек пришлось эвакуировать в безопасные места более 100 тысяч граждан.

Читайте такжеКиев накрыл ливень с грозой: коммунальщики готовы к подтоплениямПриостановлены поезда, перекрыты автомагистрали, а рейсы либо задержаны, либо отменены.

Затоплены дороги у десятка густонаселенных районов. На видео в соцсетях видно, как жители, взявшись за руки, переходят улицы через стремительный поток воды.

С вечера субботы до вторника в Чжэнчжоу выпало 617,1 мм осадков за среднего годового показателя в регионе 640,8 мм.

Из-за наступления большой воды были разрушены крепления местной плотины.

Президент КНР констатировал, что ликвидировать последствия непогоды становится все труднее. По состоянию на среду транспортная система Чжэнчжоу оставалась парализованной, школы и больницы отключили из-за сильного заболачивания. Некоторые дети остались в ловушке в детских садах со вторника.

Одна из центральных больниц региона более чем на 7 тысяч койко-мест была обесточена, а персонал немедленно искал транспорт для перевозки около 600 тяжелобольных пациентов.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь продлится до среды, хотя осадки в провинции еще будут выпадать в течение следующих трех дней.

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Автор: Яна Ставская