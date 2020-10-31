На Филиппины надвигается мощный тайфун: эвакуированы тысячи людей
Тайфун "Гони", который движется на запад от Тихого океана, в субботу вечером, 31 октября, принесет сильные дожди, а также вызовет угрозу наводнений и оползней на Филиппинах.
В связи с приближением мощного тайфуна "Гони", власти Филиппин распорядились эвакуировать тысячи жителей южной части главного острова Лусон.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
На Филиппины обрушилась тропическая депрессия " Бутчей"
Тайфун "Гони", который движется на запад со скоростью 20 км/ч от Тихого океана, вечером 31 октября принесет сильные дожди в столице и 14 прилегающих провинций, а также вызовет угрозу наводнений и оползней. Скорость ветров, которые несет с собой стихия, достигает 215 км/ч, с их порывами до 265 км/час.
Мэр города Инфанта в провинции Кесон, Грейс Америка сообщила, что грузы помощи, тяжелая техника и средства индивидуальной защиты уже размещены в ключевых районах эвакуации. Местные власти отменили работу порта и запретили рыбакам выходить в море.
Ситуацию усложняет еще и необходимость обеспечивать социальное дистанцирование в эвакуационных центрах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Филиппины занимают второе место по количеству заражений и смертей от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, уступая только Индонезии.
"Гони", шторм 5 категории, в этому году станет самым сильным из тех, которые видели филиппинцы после после "Хайяна", унесшего жизни более 6300 человек в ноябре 2013 года.
Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°