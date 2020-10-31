На Филиппины надвигается мощный тайфун: эвакуированы тысячи людей

Тайфун "Гони", который движется на запад от Тихого океана, в субботу вечером, 31 октября, принесет сильные дожди, а также вызовет угрозу наводнений и оползней на Филиппинах.

На Филиппины надвигается тайфун Гони / фото REUTERS

В связи с приближением мощного тайфуна "Гони", власти Филиппин распорядились эвакуировать тысячи жителей южной части главного острова Лусон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Тайфун "Гони", который движется на запад со скоростью 20 км/ч от Тихого океана, вечером 31 октября принесет сильные дожди в столице и 14 прилегающих провинций, а также вызовет угрозу наводнений и оползней. Скорость ветров, которые несет с собой стихия, достигает 215 км/ч, с их порывами до 265 км/час.

Мэр города Инфанта в провинции Кесон, Грейс Америка сообщила, что грузы помощи, тяжелая техника и средства индивидуальной защиты уже размещены в ключевых районах эвакуации. Местные власти отменили работу порта и запретили рыбакам выходить в море.

Ситуацию усложняет еще и необходимость обеспечивать социальное дистанцирование в эвакуационных центрах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Филиппины занимают второе место по количеству заражений и смертей от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, уступая только Индонезии.

"Гони", шторм 5 категории, в этому году станет самым сильным из тех, которые видели филиппинцы после после "Хайяна", унесшего жизни более 6300 человек в ноябре 2013 года.

Тайфун Гони: вид из космоса / фото watchers.news

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов.